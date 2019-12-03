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AVM’de çocuğunu terk eden anneden şaşkına çeviren ifade

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
AVM’DE ÇOCUĞUNU TERK EDEN ANNEDEN ŞAŞKINA ÇEVİREN İFADE

'da, 4 yaşındaki oğlunu cebine koyduğu notla bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne E. (31), ikinci duruşmasına polis zoruyla getirildi. Mahkemede ifade veren anne Gamze Nur E., "Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Olay günü çok zor durumdaydım. İşsizim ve bir ailem olmadığı için çocuğuma bakamıyordum. Bu nedenle bıraktım. Pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

'da geçen Ocak ayında E. isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı notla birlikte bir 'nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı. AVM'deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza, polis ekiplerine teslim edildi.

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