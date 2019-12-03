Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara'ya kar yağışı uyarısı | 3 Aralık 2019 hava durumu

3 Aralık 2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Aralık 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.