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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Marmara'ya kar yağışı uyarısı | 3 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
METEOROLOJİ'DEN MARMARA'YA KAR UYARISI

3 Aralık günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 'nın güneydoğusu, 'in iç kesimleri ile ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Aralık 2019 Salı hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra 'nın kuzeyi, , ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, , , , , , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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