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Gaziantep'te sokak ortasında darp edilen kadın, kocasının evine geri döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
SOKAK ORTASINDA DARP EDİLEN KADIN, KOCASININ EVİNE GERİ DÖNDÜ

'te sokak ortasında kocası tarafından darp edilen çocuklarını görünce, "Kocamı seviyorum" diyerek evinde kalmaya karar verdi. 'ne giderek kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı belirtilen Büşra Çilo'nun yarın da kocasını cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.

'te Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında kocası tarafından darp edilmiş, cep telefonu ile görüntülenen olayın ardından 'daki ailesinin yanına gitmişti. Olay sonrasında ise ifadesi alınan Emrah Çilo, önce serbest bırakılmış, bir süre sonra tekrar gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Kocasının tutuklanmasının ardından Büşra Çilo günlerdir uzak kaldığı çocuklarını almak için otobüsle Gaziantep'e geldi. Otogarda polis ekipleri tarafından karşılanan Büşra Çilo daha sonra Merveşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Büşra Çilo burada bekletilirken, polis ekipleri çocukları almak üzere Emrah Çilo'nun evine gitti. 3 çocuk burada babaannesi, amcası ve babasının akrabaları ile sarılıp, vedalaştı. Polis otosuna bindirilen çocuklar, Merveşehir Polis Merkezi'ne getirildi. Günler sonra tekrar çocuklarını gören Büşra Çilo onlarla hasret giderdi. Çocuklarla birlikte gelen babaanne ve amca ile görüşen Büşra Çilo kocasının ailesinin çabası ile karar değiştirdi.

Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet kamerada GAZİANTEP'TE SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA

Kocasından şikayetçi olmadığı yönünde dilekçe veren Büşra Çilo kocasının evinde kalma kararı aldı. Tekrar polis tarafından ifadesi alınan Büşra Çilo İstanbul'a dönmek istemediğini, kocasını çok sevdiğini ve çocukları ile birlikte kocasının evinde kalmak istediğini söylemesi üzerine kocasının ailesi ile görüştü.

'ne giderek kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı belirtilen Büşra Çilo'nun yarın da kocasını cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven Emrah Çilo tutuklandı GAZİANTEP'TE SOKAK ORTASINDA EŞİNİ DÖVEN EMRAH ÇİLO TUTUKLANDI

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