Gaziantep'te sokak ortasında darp edilen kadın, kocasının evine geri döndü

Gaziantep'te sokak ortasında kocası tarafından darp edilen Büşra Çilo çocuklarını görünce, "Kocamı seviyorum" diyerek evinde kalmaya karar verdi. Gaziantep Adliyesi'ne giderek kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı belirtilen Büşra Çilo'nun yarın da kocasını cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda Büşra Çilo sokak ortasında kocası Emrah Çilo tarafından darp edilmiş, cep telefonu ile görüntülenen olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gitmişti. Olay sonrasında ise ifadesi alınan Emrah Çilo, önce serbest bırakılmış, bir süre sonra tekrar gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Kocasının tutuklanmasının ardından Büşra Çilo günlerdir uzak kaldığı çocuklarını almak için otobüsle Gaziantep'e geldi. Otogarda polis ekipleri tarafından karşılanan Büşra Çilo daha sonra Merveşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Büşra Çilo burada bekletilirken, polis ekipleri çocukları almak üzere Emrah Çilo'nun evine gitti. 3 çocuk burada babaannesi, amcası ve babasının akrabaları ile sarılıp, vedalaştı. Polis otosuna bindirilen çocuklar, Merveşehir Polis Merkezi'ne getirildi. Günler sonra tekrar çocuklarını gören Büşra Çilo onlarla hasret giderdi. Çocuklarla birlikte gelen babaanne ve amca ile görüşen Büşra Çilo kocasının ailesinin çabası ile karar değiştirdi.

Kocasından şikayetçi olmadığı yönünde dilekçe veren Büşra Çilo kocasının evinde kalma kararı aldı. Tekrar polis tarafından ifadesi alınan Büşra Çilo İstanbul'a dönmek istemediğini, kocasını çok sevdiğini ve çocukları ile birlikte kocasının evinde kalmak istediğini söylemesi üzerine kocasının ailesi ile görüştü.

Gaziantep Adliyesi'ne giderek kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı belirtilen Büşra Çilo'nun yarın da kocasını cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi.