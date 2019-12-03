Eşini 32 bıçak darbesiyle öldüren adam "Hayvan değiliz" dedi

Bolu'da, eşini 32 bıçak darbesiyle öldüren Iraklı eski polis Haydar Fadıl Haşim'in (36) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Haydar Fadıl Haşim, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia ederken, mahkeme başkanının daha önce eşine şiddet uygulayıp uygulamadığı yönündeki soruya, "Hayvan değiliz. Akıl var fikir var, neden vurayım?" diye cevap verdi.

Olay, 7 Şubat'ta Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un (29) evine gitti. Daha önce ülkesinde polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 32 kez bıçaklayıp, boğazını kesti. Saja Jamel Mansur yaşamını yitirirken, Haydar Fadıl Haşim tutuklanarak cezaevine gönderildi.