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Kabatepe-Gökçeada hattındaki 5 feribot seferi iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle hattında yarın planlanan 5 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

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