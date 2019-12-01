Gaziantep'te sokak ortasında eşini döven Emrah Çilo tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sokak ortasında eşini darp eden Emral Çilo hakkında re’sen başlattığı soruşturma Emrah Çilo tutuklandı.

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Çilo (32), savcılığın genişlettiği soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Emrah Çilo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, 15 Kasım'da, 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Çilo, sokak ortasında tartıştığı, 8 yıllık eşi olan, 3 çocuk annesi Büşra Çilo'yu (24) tekme tokat dövdü. Küçük kızlarının ağladığı sokakta şiddete maruz kalan Büşra Ç., olay sonrası İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Genç kadının dayak yediği anlarda çevreden birinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ise sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

Görüntülerin 28 Kasım'da haberlere konu olmasının ardından çalışma başlatan polis, şiddet mağduru kadına İstanbul'da, kocasına ise Gaziantep'te ulaştı. Gözaltına alınan, ifadesinde eşine ilk kez el kaldırdığını ve pişman olduğunu söyleyen Emrah Çilo, 'darp' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI



Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından savcılıkça genişletilen soruşturma kapsamında, Emrah Çilo, ikinci kez gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Emrah Çilo, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "29/11/2019 tarih ve 20 nolu basın açıklamasına konu edilen internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ile basın ve yayın organlarında "Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet" başlığıyla yer alan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızda devam eden soruşturmada şüpheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup yeni deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.