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Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
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'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan yaralandı. Vücudunun büyük bölümü yanarak ağır yaralanan Gündoğan, hastanede tedaviye alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Bireylül Sanayi Sitesinde meydana fgeldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan , sobayı yakmak istedi. Gündoğan'ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan'ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak'ta korkunç görüntü! Soba yakmak isterken... UŞAK'TA KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! SOBA YAKMAK İSTERKEN...

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