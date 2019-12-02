Pendik’te denizde erkek cesedi bulundu!

Pendik İDO Balıkçı barınağında denizde bir erkek cesedi bulundu. Güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Kartal Adli Tıp Morguna götürülürken, cesedin üzerinden 1939 doğumlu kimlik çıktı.

Pendik İDO Balıkçılar Barınağı açıklarında saat 00.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN 1939 DOĞUMLU KİMLİK ÇIKTI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran cansız bedeni çevredeki balıkçılar ile kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince burada yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde çıkan kimliğiyle 1939 doğumlu olan Kadir Öztürk olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. Balıkçılar tarafından ise kıyıda baston ile gözlük bulundu.

"AKŞAM AKŞAM BİZİM İÇİN DE BİR MACERA OLDU"

Görgü tanıklarından olan İbrahim Sekmen, "Yaklaşık 18.00 sıralarında biz arkadaşla denize çıkmıştık. İlk önce arkadaşı bırakırken iskeleye tekneyi park edecektim. O sırada arkadaşım şamandıra var dikkat et motora sarmasın dedi. Sonra ceset var dedi burada. Ceset olduğunu anlayınca hemen ilgili makamları aradık. İlk başta ne olduğunu anlayamadık bir ceset vardı ama kadın mı erkek mi bilmiyorduk, panik olduk. Akşam akşam bizim içinde bir macera oldu Allah rahmet eylesin." dedi.

Olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra sağlık ekipleri cesedi Kartal Adli Tıp Morguna kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.