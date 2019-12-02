Alevi ailelerin yaşadığı yerde evlere koyulan işaretlerin nedeni belli oldu
Mersin Yenişehir'de Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin zillerinin altına yazılan tarihlerin nedeni belli oldu. İlçede tedirginlik yaratan olayın perde arkasında, lösemi hastaları için yardım toplayan ve girdiği binaları unutmamak için yazı yazan bir kadın olduğu ortaya çıktı.
Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü.
Alevi olmayan ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi. İlçe sakinleri arasında tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için inceleme başlattı.
KORKULAN OLMADI
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, duvarlardaki tarihleri, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. adlı kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, "İlimizde bazı binaların kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili olarak 01.12.2019 günü bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde Mersin'de de Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlendiği şeklinde çıkan haberler ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Alevi vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işaretlemenin olmadığı, Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği ��ktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili kadın da verdiği ifadede, gezdiği bölgeler ile girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
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