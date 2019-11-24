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Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
ESENYURT'TA SİLAHLI ÇATIŞMA! YARALILAR VAR

'ta iki grup arasında silahlı çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'ta sokak ortasında silahlı çıktı. Çatışmada yaralanan bir kişi yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çatışma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çalışma kamerada |Video SON DAKİKA: ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇALIŞMA KAMERADA |VİDEO

YARALILAR VAR

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. , yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Diğer gruptan olan şüpheliler ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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