Son dakika deprem: Adana Kozan’da korkutan deprem
Adana’nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydetti. Deprem, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
KOZAN KAYMAKAMI GÜRÇAM AÇIKLAMA YAPTI
Adana'nın Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, saat 16.33'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirtti.
Gürçam, yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma ve ilgililerle görüştüğünü belirtti.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Gürçam, "Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuz ve sıkıntılı bir durum yok. Ekiplerle irtibatımız devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kozan'da saat 16.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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