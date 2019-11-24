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Meteoroloji'den Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için fırtına uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2019
METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

, , ve 'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ve ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. , ve 'da da etkili olacağı belirtilen fırtınanın, salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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