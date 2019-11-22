Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den hafta sonu için hava durumu tahmini açıklaması

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabına Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından cevap niteliğinde açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu hava durumu (24 Kasım ve 25 Kasım) yorumu geldi. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesinde Hava Durumu

Parçalı, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölge genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege Bölgesinde Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde Hava Durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesinde Hava Durumu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Batı Karaniz Bölgesinde Hava Durumu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde Hava Durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hava Durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.