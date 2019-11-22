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22.11.2019

İstanbul'da bugün (22 Kasım) hava nasıl olacak? Türkiye genelinde en güncel hava durumu tahminleri |Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu hava durumu (24 Kasım ve 25 Kasım) yorumu geldi. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu hava durumu (24 Kasım ve 25 Kasım) yorumu geldi. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

İşte İstanbul İzmir Ankara başta olmak üzere hava durumu tahminleri...

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