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İstanbul'da feci kaza! TEM'de, otomobil ikiye bölündü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
ARABA İKİYE BÖLÜNDÜ!

'da Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin ise ağır yaralandı. Kazayı merak edenlerin yavaşlaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kavacık Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. sonrası araçtan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Tüm müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM'de trafik kontrollü olarak akıyor. Araçların tek tek geçişi ve kazayı merak edenlerin yavaşlaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İşte olay yerinden gelen ilk kare:

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