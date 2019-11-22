İstanbul'da feci kaza! TEM'de, otomobil ikiye bölündü

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin ise ağır yaralandı. Kazayı merak edenlerin yavaşlaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Kavacık Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Kaza sonrası araçtan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Tüm müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM'de trafik kontrollü olarak akıyor. Araçların tek tek geçişi ve kazayı merak edenlerin yavaşlaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.