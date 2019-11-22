Güleda’nın arkadaşı anlattı! Sevgilisinden kurtulmak için…

Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından vahşice öldürülmesini ardından arkadaşları genç kızın yaşadıklarını anlattı. Güleda’nın Zafer Pehlivan’dan kurtulmak için Isparta’ya gittiğini söyleyen arkadaşı İlayda Korkmaz, “Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Isparta’ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti” dedi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in Zafer Pehlivan tarafından canice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Güleda'nın cinayetten kısa bir süre önce telefonla konuştuğu arkadaşı İlayda Korkmaz, yaşadıklarını anlattı. Güleda'nın kendisiyle konuşurken tedirgin olduğunu belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Lisedeyken Zafer ile arkadaşlıkları vardı. Bir süre sonra duygusal arkadaşlık oldu. Zafer bir hafta önce ona 'Dönmezsen kendimi asarım' diye ip resmi göndermişti. Ama Güleda istemiyordu. Uzun bir süredir kurtulmak istiyordu. Muğla'dayken de kıskançlık yüzünden rahatsız ederdi. Zaten Isparta'ya da kendine yeni bir hayat kurmak için gitmişti. Zafer de peşinden gitmek istedi. Ama Zafer'in ailesi izin vermedi. Sonra da Zafer kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Olaydan saatler önce konuşmuştuk. Osman'dan da sınıfındaki diğer yakın arkadaşlarından da bahsetmişti. Güleda'yı kurban verdik ama başkaları olmasın. En ufak bir şiddet veya ağır söz duyduklarında polise gitsinler. Bu başkalarının başına gelmesin."

KORUMAYA ÇALIŞTIM

Osman S., Güleda cinayetindeki önemli tanıklardan biri. Zanlı Pehlivan'ın ifadesine göre, olay günü Osman S. de Güleda'nın evine gelmiş, dışarı çıkarak bir süre konuşmuşlardı. Pehlivan'ın iddiasına göre, Osman S. kendisinden Güleda'dan uzak durmasını istedi. İfadesinin devamında ise "(Güleda ile) Dışarı çıkmıştık. Markete gittik. Kaçmaya başladı. Sonra durdu. Benden telefonunu istedi. Aradığı kişinin Osman olduğunu görünce telefonu elinden alıp kırdım" dedi. Hürriyet'in ulaştığı Osman S. ise "Güleda ile aynı sınıftaydık. Bütün bildiklerimi polise anlattım. Onu korumaya çalışmıştım. Zanlının bana bir saldırısı olmadı. Çok canım yanıyor, ailemle de konuştum. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

KAPIDA TESPİH BULDU

Güleda'nın, Zafer Pehlivan'ın Isparta'ya geldiğini kapısına bıraktığı tespihten anladığını anlatan İlayda Korkmaz, şöyle devam etti: "Güleda İstanbul'da ablasının yanındaydı. Oradan yeni gelmişti. Geldiğinde kapının önünde bir tespih görmüş. Zafer tespihi bırakmış oraya. Tespihi görünce Güleda onun geldiğini anlamış ama gidip gitmediğinden emin olamamış. Zaten Zafer'in telefonlarına çıkmıyordu. 'Zafer galiba buralarda, gitti mi gitmedi mi bilmiyorum' dedi. Ben de 'Kendine dikkat et' dedim. O da 'Edeceğim' dedi. Son konuşmamız buydu onunla."

12 NUMARA KAPATILDI

Güleda'nın 17 saat hayatta kalma mücadelesi verdiği vahşi cinayetin yaşandığı Isparta Fatih Mahallesi'ndeki öğrenci apartı sessizliğe büründü. Cinayetten sonra çok sayıda öğrenci, kaldıkları odaları terk etti. Bazı öğrenciler binanın karşısındaki kız yurtlarına, bazı öğrenciler de başka apart ve yurtlarda kalan arkadaşlarının yanına yerleşti. Bazı öğrencilerin ise aparta sadece eşyalarını almak için gelip ayrıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği binadaki 12 numaralı oda ise soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından kapatıldı.