Güleda Cankel'in katil zanlısını emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Önce boğdum ardından... |Video

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Güleda Cankel'in 3 kez kaçtığı ortaya çıktı. Onu öldüren eski erkek arkadaşı, emniyette cinayeti nasıl işlediğini bir bir anlattı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan vahşice katledilen Güleda Cankel için Muğla'da cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın annesinin feryadı ise yürek dağladı.

Eski kız arkadaşını vahşice öldüren katilin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Güleda Cankel'in 17 saat hayatta kalabilmek için direndiğini, 3 kez elinden kaçtığını anlattı.

19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'dan Isparta'ya üniversite okumak için gitmişti. Ancak ayrıldığı eski erkek arkadaşı peşini bırakmadı.

kaldığı aparta gitti. Bir süre içeride kavga edip dışarı çıktılar. O sırada Güleda Cankel Zafer P'den kaçmayı başardı.

Ancak telefonunu almak için tekrar yanına gitti.

ÖNCE BOĞDU ARDINDA...



İkili, konuşmak için tekrar eve çıktı. Bu sırada genç kız bir kez daha dışarı çıkmak istedi. Çıktıklarında Güleda Cankel yine kaçtı ama erkek arkadaşı onu yakalayıp eve kapattı. İhbar üzerine eve giden ekipler ikisini de emniyete götürdü. Ancak Cankel, erkek arkadaşından şikayetçi olmadı. Ertesi günün sabahında evde yine kavga çıktı. Bunun üzerine genç kızın erkek arkadaşı telefonla aradı. Zafer P. kıskançlık krizine girince önce Güleda'yı boğmaya çalıştı, ardından bıçaklayıp vahşice katletti.

Sosyal medya hesabından cinayetin işlendiği gün ve saati yazarak bitti mesajı veren Zafer P. daha sonra polise gidip teslim oldu. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNENİ FERYADI YÜREK DAĞLADI

19 yaşındaki üniversite öğrencisi ise Muğla Menteşe'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kızın annesi feryatlarıyla yürekleri dağladı. Cinayet ile ilgili emniyet ve sağlık görevlileri hakkında görevi ihmal iddiaları üzerine idari soruşturma başlatıldı.