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Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Batı bölgelerde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI!

Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı. Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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