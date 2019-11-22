15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 15 tatil hangi tarihte?
2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili biterken öğrenciler 15 tatil ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 15 tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl değiştirilen tatil sistemine göre 15 tatilin yanı sıra Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık daha tatil bulunuyordu. Öğrenciler Kasım dönemi ara tatilinin sonuna geldi. Peki, 15 tatil hangi tarihte? İşte, 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtı!
15 tatil ne zaman başlıyor? 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okula giden milyonlarca öğrenci 15 tatil hangi tarihte sorusunun yanıtını araştırıyor. Sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatilde öğrenciler ve öğretmenler dinlenme fırsatı bulacak. Aileler de tatil planlarını buna göre hazırlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman? Bu yıl başında açıklanan yeni MEB takvimine göre, Kasım ve Nisan aylarında iki ara tatil daha belirlenmiş ve 15 tatilin süresi kısaltılmıştı. İşte, 15 tatil ve MEB takvimi hakkında merak edilen bilgiler!
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:
ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?
*Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.
*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü
*19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü
*15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü
*30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü
*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
*23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi
*24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün
*25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün
*26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
*30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi
*31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün
*1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün
*2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün
*3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün
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