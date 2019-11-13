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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

Erken tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden 2020 yılı resmi tatiller araştırması yapmaya başladı. 2020'de kaç gün resmi tatil var? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2020 yılı resmi tatilleri için şimdiden sorgulamalar yapılıyor. Önümüzdeki yılın tatil günlerini öğrenen vatandaşlar bu sayede planlar yapabilir ve erken rezervasyon fırsatlarından faydalanabilir. İşte, 2020 yılı resmi tatiller listesi!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:38
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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?
2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

2020 resmi tatil günleri yayımlandı. Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar stres atmak için şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar.

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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?
2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

Gelecek yıl en fazla kaç gün tatil yapılacağını araştıran vatandaşlar için resmi tatil takvimini yazımızda derledik. Kurban Bayramı'nın 1. günü cuma gününe denk geliyor ve perşembe günü sona eriyor.

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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?
2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

Ramazan Bayramı ise hafta sonu başlıyor. Diğer resmi tatil günleri ise hafta içi başlıyor. Peki, Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. İşte 2020 resmi tatil takvimi....

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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?
2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

2020 YILINDA EN FAZLA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

1 Ocak 2020 - Yılbaşı
2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

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2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?
2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

23 NİSAN 2020 - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.