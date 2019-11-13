2020'de kaç gün resmi tatil var? 2020 yılı resmi tatiller hangi günlerde?

Erken tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden 2020 yılı resmi tatiller araştırması yapmaya başladı. 2020'de kaç gün resmi tatil var? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2020 yılı resmi tatilleri için şimdiden sorgulamalar yapılıyor. Önümüzdeki yılın tatil günlerini öğrenen vatandaşlar bu sayede planlar yapabilir ve erken rezervasyon fırsatlarından faydalanabilir. İşte, 2020 yılı resmi tatiller listesi!