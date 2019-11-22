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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ!

 genelinde akşam saatlerinde başlayan etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 19.00'da yüzde 76'ya ulaştı. Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi

'da akşam saatlerinde başlayan etkili oldu. Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

Araçlar D-100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik yoğunluğunun D-100 istikametinde Avrasya tüneli çıkışı itibariyle 'ye kadar devam ettiği, Harem istikametinde ise yoğunluğun Maltepe'den başlayıp 'ye kadar etkili olduğu görülüyor.

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