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Marmara Denizi'nde korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

Marmara Denizi'nde, 'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.36'da, 'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığındaki depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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