Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Marmara Denizi'nde, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.36'da, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığındaki depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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