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Adana'da evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
KOKUDAN ŞÜPHELENDİLER! SONRASI KORKUNÇ

'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78156 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanı saran kötü kokunun kaynağını arayan bina sakinleri, kokunun yalnız yaşayan 'un evinden geldiğini belirledi.

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