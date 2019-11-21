Karaman'da boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını sokak sokak gezdirdi
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
Karaman'da otomobilde alkol aldığı arkadaşıyla tartışan Mustafa Niyazi M. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle arkadaşının boğazını kesti. Ardından araçla sokaklarda gezen zanlı, iş yerine girerken yakalanıp gözaltına alındı.
Karaman'da, Mustafa Niyazi M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı Hasan Topuzoğlu'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.
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