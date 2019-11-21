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Karaman'da boğazını keserek öldürdüğü arkadaşını sokak sokak gezdirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
VAHŞET! BOĞAZINI KESİP SOKAKLARDA GEZDİRDİ

'da otomobilde alkol aldığı arkadaşıyla tartışan M. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle arkadaşının boğazını kesti. Ardından araçla sokaklarda gezen zanlı, iş yerine girerken yakalanıp gözaltına alındı.

'da, M., otomobilde alkol alırken tartıştığı arkadaşı 'nu boğazını keserek öldürdü. Mustafa Niyazi M. ve otomobilin sürücüsü Sefa A. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

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