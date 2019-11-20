Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?

Kuruluş Osman Dündar kimdir? ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman Dündar dizinin yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor? Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey, Osman Gazi’nin yanında devletin kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunuyor. Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. İşte, Kuruluş Osman Dündar hakkında tüm merak edilenler…

Kuruluş Osman Dündar kimdir? Dündar Bey hayatı ve ölümü merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerden birisi olan ve tarihte de önemli bir yer barındıran Dündar'ı kim oynuyor? Dündar Bey karakterine ünlü oyuncu Ragıp Savaş hayat veriyor. Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit'te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

KURULUŞ OSMAN DÜNDAR KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.

Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ve Özel Tiyatrolar'da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

Ragıp Savaş, Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlamıştır.