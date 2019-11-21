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21.11.2019

Adana'da kötü konun sebebi yürek dağladı |Video

Adana'da bir apartman dairesinden kötü koku geldiği ihbarını alan polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede 70 yaşındaki Mehmet Ağkurt'un cesediyle karşılaştı.

Adana'da kötü koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde burada yaşayan yaşlı adamın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Dairenin kapsını çilingir yardımıyla açan ekipler, yaptıkları kontrollerde Mehmet Ağkurt'un (70) cesediyle karşılaştı.

İlk belirlemelere göre uyuduğu sırada hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağkurt'un cesedi özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracına taşındı.

Ağkurt'un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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