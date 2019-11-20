Meteoroloji'den uyarı! İstanbul...

İstanbul'da yağmurlu hava beklentileri sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Özellikle Marmara ve İç Anadolu'da yer yer sis ve puslu bir hava bekleniyor. Yağışlı bir hafta olmayacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanırken, bölgeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım il il hava durumu raporu...