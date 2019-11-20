Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama

Adana'da eğlence mekânlarının yoğunlukta bulunduğu caddede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin, park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile patladı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından bir minibüsün altında saklanırken yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eğlence mekânlarının bulunduğu Şinasi Efendi Caddesi'nde yaşandı. Eğlence mekânlarının kapalı olduğu sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki otomobillerin yanına EYP attı. Şüpheli daha sonra bir taksiye binip, olay yerinden kaçtı.