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Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
KORKUTAN PATLAMA! ŞÜPHELİ MİNİBÜSÜN ALTINDA YAKALANDI

'da eğlence mekânlarının yoğunlukta bulunduğu caddede, olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin, park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (), büyük bir gürültü ile patladı. çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından bir minibüsün altında saklanırken yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş 'nde eğlence mekânlarının bulunduğu Şinasi Efendi Caddesi'nde yaşandı. Eğlence mekânlarının kapalı olduğu sırada olduğu öğrenilen ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki otomobillerin yanına attı. Şüpheli daha sonra bir taksiye binip, olay yerinden kaçtı.

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