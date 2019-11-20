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20.11.2019
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? | Hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklarda yükseliş ya da düşüş yaşanacak mı? İstanbul'da ve yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklarda yükseliş ya da düşüş yaşanacak mı? İstanbul'da ve yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA DETAYLI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
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