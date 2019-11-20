Kadıköy'de korkutan patlama
Kadıköy'deki bir inşaatta çıkan yangın yol kenarındaki lüks cipe sıçradı. Kısa sürede alevler içinde kalan cip adeta bir bomba gibi patladı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, yaralı ve can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
Kadıköy'de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı.
Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.
Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 80 yaşındaki kadın tartıştığı eşini bıçakladı
- Ayşenur'u intihara sürükleyen isim yakalandı!
- Meteoroloji'den uyarı! İstanbul...
- 1969 model Ford Mustang'i öyle bir hale getirdi ki
- Korkutan patlama! Şüpheli minibüsün altında yakalandı
- Vicdansızlar! Bırakıp kaçtılar
- O ilimizde korkutan deprem!
- Vahşet! Kocası kafasından vurdu
- Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuttu
- Anne kedi yavrusunun kurtarılmasını böyle izledi
- Erken emeklilikle Türkiye ağır fatura ödedi!
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü
- Bitlis'te PKK operasyonu! Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı...
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi
- 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı