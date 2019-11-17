17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Çorum'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
FECİ KAZA! OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Son dakika haberine göre - karayolunun 5'inci kilometresinde TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

, saat 07.30 sıralarında - karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Son dakika: Çorum'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölü ve yaralılar var ÇORUM'DA FECİ KAZA! OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN