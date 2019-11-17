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Adana'da garip olay! Süt sağım makinesiyle sahte içki ürettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ADANA'DA GARİP OLAY! SÜT SAĞIM MAKİNESİYLE SAHTE İÇKİ ÜRETTİLER

'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde süt sağım makinesiyle damıtma işlemi yapılarak üretilen 418 litre ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak üretildiğini tespit etti.

İş yerindeki aramalarda 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli A.Ç. ve R.A'yı gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

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