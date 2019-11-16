Ameliyat olan babasıyla video paylaşınca linç edildi
Konya'da yaşayan 26 yaşındaki güzellik uzmanı Özlem Bademci, fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca, kendisini hemşire zannedenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Özlem Bademci, 1,5 ay önce fıtık ameliyatı olan babası Yaşar Bademci ile hastanede odasında video çekti. Ardından da videoyu kısa video platformu üzerinden paylaştı. Ancak, 3 gün önce bir sosyal medya yazarı, 'Hastası ile video çeken hemşire' olarak tanımladığı Bademci hakkında eleştiri dolu bir yazı yazdı.
Yazının sosyal medya üzerinden yayılması üzerine Özlem Bademci ve ailesi, tepkilerin ortasında kaldı. Yapılan paylaşımlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu , kendisinin sağlık sektörü ile herhangi bir alakası bulunmadığını anlatan Bademci, "Babam fıtık ameliyatından çıkmıştı. Hem anı olsun hem de ona da moral olsun diye uygulama üzerinden video çektik. İlk etapta video çok beğeni aldı. Ama ben bunun sosyal medyaya kadar düşeceğini tahmin etmemiştim. Sosyal medya yazarının kaleme aldığı haberden sonra çok büyük tepkiler almaya başladım. Büyük hakaretler almaya başladım. Hemşire olduğum, sağlık çalışanı olduğum, yatan kişinin babam olmadığı, herhangi bir hasta olup onun izni olmadan böyle bir video çektiğim iddia edildi. Hakkımda yapılan haberin başlığı 'hemşireye söyleyin beynini aşılayın, hastaya da soytarılık mikrobu bulaştırmasın' gibi bir başlıkla benim videom paylaşılıyor. Hem eşim dostum hem de akrabalarımdan çok büyük tepkiler almaya başladım" dedi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Özlem Bademci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık çalışanları adına da üzülüyorum. Çünkü orada onlar linç edilmeye çalışılmış. Benim üzerimden böyle bir adım atılmış. Sağlık Bakanlığı'ndan, videoyu görüp beni aradılar. Sağlık çalışanı değilim dedim. Onlar orada içini ferahlattı ama ben burada içimi ferahlatamadım. Çoktan video herkesin eline geçmiş ve sosyal medyada halen paylaşılıyor. Bakanlık bana destek verdi. 'Babanızla istediğiniz gibi hastane odasında video paylaşabilirsiniz. Görmüş olduğumuz videoda absürt bir şey yok' dediler. Soluğu adliyede aldım. Şikayette bulundum ama video paylaşılmaya devam ediyor. Özel alanıma girildi. Belki babam görünmek istemiyor, ben sosyal medyalara düşmek istemiyorum. Böyle bir yanlış yapılmış, bunun cezası elbette verilecek. Babamla anı kalsın diye yapmak istediğim küçücük bir video, çok büyüdü dağ oldu. Çok üzücü bir durum. Bu olay nedeniyle psikojim bozuldu. Hem ben hem ailem bu durumdan olumsuz yönde etkilendik."
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