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Son dakika: Mardin’de HDP’li 3 belediyeye yeni görevlendirme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2019
HDP’Lİ 3 BELEDİYEYE YENİ GÖREVLENDİRME

Son dakika haberine göre; Mardin’in Savur, ve Mazıdağı ilçelerinin ’li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı. 3 ilçe belediyesine yeni görevlendirme yapıldı.

Mardin'in 'li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.
Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Muhsin ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Son dakika: 3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi SON DAKİKA: 3 İLÇE VE BİR BELDEYE KAYYUM GÖREVLENDİRİLDİ
Mardin’in HDP’li Kızıltepe İlçe Belediyesine Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı MARDİN’İN HDP’Lİ KIZILTEPE İLÇE BELEDİYESİNE KAYMAKAM HÜSEYİN ÇAM KAYYUM OLARAK ATANDI
Van Saray Belediyesi'ne kayyum görevlendirildi VAN SARAY BELEDİYESİ'NE KAYYUM GÖREVLENDİRİLDİ

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