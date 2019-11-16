2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İki arkadaşı adeta yol kenarında bulunan işaret levhası kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Topçu Mahallesi 1512. Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen iki arkadaş, ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İŞARET LEVHASI KURTARDI

Kayan otomobil daha sonra kendi etrafında dönerek yol kenarında bulunan işaret levhasının direğine çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.