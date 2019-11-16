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2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
İŞTE ÖLÜM İLE YAŞAM ARASINDAKİ O AN

'nın ilçesinde dün öğle saatlerinde kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında . İki arkadaşı adeta yol kenarında bulunan işaret levhası kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde 'nın ilçesi Topçu Mahallesi 1512. Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen iki arkadaş, ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında .

2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu 2 ARKADAŞ OTOMOBİLİN ALTINDAN KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

İŞARET LEVHASI KURTARDI

Kayan otomobil daha sonra kendi etrafında dönerek yol kenarında bulunan işaret levhasının direğine çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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