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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Plan yapmadan önce dikkat | 16 Kasım 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2019
PLAN YAPMADAN ÖNCE DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde ile 'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 16 Kasım 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde ile 'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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