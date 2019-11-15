Yargıtay'dan emsal karar! Şirket aracını özel işte kullananlara kötü haber
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi. Daire, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak, çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin feshedilmesini haklı buldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir şirketin çalışanı, yaklaşık 2 ay süresince iş yerine ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işleri için kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Aracı şirket yetkililerinin bilgisi dahilinde kullandığını ifade eden çalışan, daha sonraki beyanlarında aracı kullanmadığını ileri sürdü.
"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN DAVA
Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davada, çalışan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
İş sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davada ise Gebze 3. İş Mahkemesi, iş akdinin haksız nedenle feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.
"GÜVEN TEMELİNİ SARSAN" DAVRANIŞ
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş akdinin haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkemenin kararını bozdu.
Dairenin kararında, iş yerine ait aracın ve malzemelerin özel işlerde kullanıldığı, bu sebeple de iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü vurgulandı.
Çalışanın doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığına işaret edilen kararda, reddedilmesi gereken kıdem ihbar ve tazminatı talebinin, davacının ceza davasında beraat ettiği gerekçesiyle kabul edilmesinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği belirtildi.
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