15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yargıtay'dan emsal karar! Şirket aracını özel işte kullananlara kötü haber

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
ŞİRKET ARACINI ÖZEL İŞTE KULLANANLARA KÖTÜ HABER!

9. Hukuk Dairesi, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi. Daire, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak, çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

9. Hukuk Dairesi, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin feshedilmesini haklı buldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir şirketin çalışanı, yaklaşık 2 ay süresince iş yerine ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işleri için kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Aracı şirket yetkililerinin bilgisi dahilinde kullandığını ifade eden çalışan, daha sonraki beyanlarında aracı kullanmadığını ileri sürdü.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN DAVA

Gebze 2. 'nde "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davada, çalışan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

İş sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davada ise Gebze 3. İş Mahkemesi, iş akdinin haksız nedenle feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

"GÜVEN TEMELİNİ SARSAN" DAVRANIŞ

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş akdinin haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşarak yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, iş yerine ait aracın ve malzemelerin özel işlerde kullanıldığı, bu sebeple de iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü vurgulandı.

Çalışanın doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığına işaret edilen kararda, reddedilmesi gereken kıdem ihbar ve tazminatı talebinin, davacının ceza davasında beraat ettiği gerekçesiyle kabul edilmesinin hatalı olduğu ve bozmayı gerektirdiği belirtildi.

2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler? 2020 SKODA OCTAVİA TANITILDI! SKODA OCTAVİA'NIN SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK? MOTOR VE DONANIM ÖZELLİKLERİ NELER?
Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışta! İşte Nissan Micra'nın fiyatı ve özellikleri... YENİ NİSSAN MİCRA TÜRKİYE'DE SATIŞTA! İŞTE NİSSAN MİCRA'NIN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN