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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

Otomobil severlerin merakla beklediği 2020 Skoda Octavia resmen tanıtıldı. 4.nesline nihayet kavuşan Skoda Octavia, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da liftback ve combi versiyonlarıyla otomobil sahnesinde yerni aldı. Peki, 2020 Skoda Octavia'nın motor ve donanım özellikleri neler? 2020 Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? İşte 2020 Skoda Octavia haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:43
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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

Tasarım ve teknoloji alanında ciddi yenilikler yapan 2020 Skoda Octavia, Volkswagen Grubu'nun MQB platformu üzerine inşa edilmiş. Bu da Skoda'nın en çok satan modelinin daha iyi sürüş dinamiklerine ve daha geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlamış. Nedenine baktığımızda, 2020 Skoda Octavia'nın liftback versiyonunda selefine göre 19 mm uzadığını, combi versiyonunda 22 mm ve 15 mm genişlediğini görüyoruz.

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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

2,690 mm aks mesafesi ile kompakt sınıfa giren 2020 Skoda Octavia, bu sınıftaki en yüksek bagaj hacmine sahip otomobillerden biri. Aracın liftback versiyonu 600 litre, combi versiyonu ise 640 litre bagaj hacmine sahip. Bu da eskiye nazaran liftback modelinde 10, combi modelinde 30 litre gibi önemli bir artış anlamına geliyor.

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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

2020 Skoda Octavia'nın dış tasarımına baktığımızda, bölünmüş far tasarımının yerini tek parçadan oluşan ince LED farlara bıraktığını görüyoruz.

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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda krom çerçeveli yeni bir ızgarayla karşımıza çıkan yeni Octavia'nın ince sis farlarına sahip tamponu da eskiye göre daha sportif görünüyor.

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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

Markanın yeni tasarım dili doğrultusunda krom çerçeveli yeni bir ızgarayla karşımıza çıkan yeni Octavia'nın ince sis farlarına sahip tamponu da eskiye göre daha sportif görünüyor.