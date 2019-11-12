2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?

Tasarım ve teknoloji alanında ciddi yenilikler yapan 2020 Skoda Octavia, Volkswagen Grubu'nun MQB platformu üzerine inşa edilmiş. Bu da Skoda'nın en çok satan modelinin daha iyi sürüş dinamiklerine ve daha geniş bir iç mekana sahip olmasını sağlamış. Nedenine baktığımızda, 2020 Skoda Octavia'nın liftback versiyonunda selefine göre 19 mm uzadığını, combi versiyonunda 22 mm ve 15 mm genişlediğini görüyoruz.