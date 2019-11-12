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2020 Skoda Octavia tanıtıldı! Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? Motor ve donanım özellikleri neler?
Otomobil severlerin merakla beklediği 2020 Skoda Octavia resmen tanıtıldı. 4.nesline nihayet kavuşan Skoda Octavia, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da liftback ve combi versiyonlarıyla otomobil sahnesinde yerni aldı. Peki, 2020 Skoda Octavia'nın motor ve donanım özellikleri neler? 2020 Skoda Octavia'nın satış fiyatı ne kadar olacak? İşte 2020 Skoda Octavia haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12.11.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:43
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