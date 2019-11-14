Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışta! İşte Nissan Micra'nın fiyatı ve özellikleri...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
Küçük sınıfın önemli oyuncularından biri olan Nissan Micra, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Yeni Nissan Micra'nın Türkiye tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti. Nissan, yeni Micra ile otomobil severlere sahiplerine daha sportif, daha atletik, daha premium ve daha konforlu bir araç deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Peki, yeni Nissan Micra'nın fiyatı ne kadar? Nissan Micra'nın motor ve donanım özellikleri neler? İşte otomobil haberinin ayrıntıları...
Yerini aldığı yuvarlak hatlı nesille karşılaştırıldığında çok daha sportif ve değerli görünen yeni Nissan Micra'da 100 HP gücündeki 1,0 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Bu motoru manuel ve CVT otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün.
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