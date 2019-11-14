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Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışta! İşte Nissan Micra'nın fiyatı ve özellikleri...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
YENİLENDİ! TÜRKİYE'DE SATIŞTA...

Küçük sınıfın önemli oyuncularından biri olan , Türkiye pazarında satışa sunuldu. 'nın Türkiye tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti. , ile otomobil severlere sahiplerine daha sportif, daha atletik, daha premium ve daha konforlu bir araç deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Peki, ne kadar? ? İşte otomobil haberinin ayrıntıları...

Yerini aldığı yuvarlak hatlı nesille karşılaştırıldığında çok daha sportif ve değerli görünen 'da 100 HP gücündeki 1,0 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Bu motoru manuel ve CVT otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün.

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