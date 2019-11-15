Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.11.2019
Son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.İlçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (35) silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat Akkeçe tutuklandı, eşi ve 3 akrabası ise serbest bırakıldı.
Akkeçe'nin jandarmadaki ifadesinde, "cinayeti namus meselesinden ve kimseden yardım almadan işlediğini" itiraf ettiği öğrenildi.
Kiraz ilçesinde önceki gün 4 kişi evde silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, maktullerin akrabası olan Murat Akkeçe ile eşi ve 3 akrabası gözaltına alınmıştı.
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