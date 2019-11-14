14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI! YARALILAR VAR

... Eyüpsultan'da okul servisinin yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.

Son dakika: Eyüpsultan'da okul servisi yaptı! Yaralılar var

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN