Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var |Video
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.
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