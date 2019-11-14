İzmir'de 4 kişinin öldüğü saldırıda bir tek o hayatta kaldı!
İzmir'in Kiraz ilçesinde, İbrahim A.(45), eşi Döndü A.(38), oğulları Kemal A.(16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) hayatını kaybettiği saldırıdan kısa süre önce çiftin 12 yaşındaki oğulları Yasin'in okula gitmek için evden çıktığı, böylelikle hayatta kaldığı ortaya çıktı. Ölen 4 kişi, otopsilerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verilecek.
Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi Döndü A. panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü.
Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü. Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü. Murat A., olayın ardından jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.
Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri süren İbrahim A.,Döndü A., Kemal A. ve Erol A.'nın cenazelerinin yarın toprağa verilmesi planlanıyor.
KÜÇÜK OĞULLARI OKULA GİTTİĞİ İÇİN KURTULDU
Öte yandan, İbrahim ve Döndü A. çiftinin küçük oğulları Yasin A.'nın, saldırıdan kısa süre önce okula gitmek için evden çıktığı, böylelikte kurtulduğu ortaya çıktı. Teslim olduktan sonraki ilk ifadesinde "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenilen saldırgan Murat A.'nın jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.
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