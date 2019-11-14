Karabük'te aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Karabük'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı.
Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi. Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı.
KAMERALAR İNCELENECEK
Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Rabia Naz'ın sır ölümünde flaş gelişme!
- Miras yüzünden mi öldürüldü? Canlı yayında şok iddia
- İstanbul'da ele geçirildi
- Canlı yayında haykırdı: Anne ölümlü dünya beni affet!..
- CHP’li başkanın kaçak villası yıkıldı
- Dehşete düşüren görüntü! Kaplana yem oluyordu...
- En güzel Cuma mesajları!
- Sahilde şoke eden ölüm!
- Yasak ilişki yaşadığı kuzenini öldürdü!
- Dikkat testi! Bu soruları çok az kişi doğru cevaplıyor...
- Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...
- Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlar lehine flaş karar
- MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki
- Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
- Bakan Murat Kurum'dan İBB tarafından Haliç'te iptal edilen arıtma tesisi hakkında açıklama
- Abraham Wagner'den kritik FETÖ, ABD ve Türkiye açıklaması!
- Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan! Kazanan Türkiye
- Rusya’da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askerleri 6. kara devriyesini tamamladı
- Son dakika: Ölü bulunan eski İngiliz subayı Le Mesurier'in eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
- Mehmet Partigöç'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet!