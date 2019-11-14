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Karabük'te aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
AYDINLATMA DİREĞİNE TAKILAN KLOZET ŞAŞKINLIK YARATTI

'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı.

Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi. Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı.

Karabük'te aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı KARABÜK'TE AYDINLATMA DİREĞİNE TAKILAN KLOZET ŞAŞKINLIK YARATTI

KAMERALAR İNCELENECEK

Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

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