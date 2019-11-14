14 Kasım 2019, Perşembe
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Esrar ve kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ

'daki operasyonunda 12 kilo 400 gram ve 63 kök ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir evde oluşturulan seralarda madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese 11 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, V.D'yi gözaltına aldı.


Depoda ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 kilo 400 gram , 63 kök , 3,80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan bir miktar katı, sıvı gübre ve sera yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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