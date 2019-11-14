İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Esrar ve kök Hint keneviri ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 400 gram esrar ve 63 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir evde oluşturulan seralarda uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese 11 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, V.D'yi gözaltına aldı.
Depoda ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 kilo 400 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 3,80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan bir miktar katı, sıvı gübre ve sera yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- CHP’li başkanın kaçak villası yıkıldı
- Eşinin öldüğünü polis gelince fark etti
- Rabia Naz'ın sır ölümünde flaş gelişme!
- İstanbullular güne sisle uyandı!
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi!
- İngiliz ajan ölü bulunmuştu!
- Sahilde şoke eden ölüm!
- Bayrampaşa’da banka soygunu! Vatandaşlar yakaladı
- Yanlışlıkla aldığı kupon tutunca, iade etti
- Dehşete düşüren görüntü! Kaplana yem oluyordu...
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Esrar ve kök Hint keneviri ele geçirildi
- HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'a PKK'dan gözaltı!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Özel bir daire başkanlığı kurulacak
- Son dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı! Eylül ayında artış sağlandı
- Son dakika: Adana'da bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen YPG'li kadın terörist yakalandı
- Meksika'da kan donduran olay! Poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…