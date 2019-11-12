İstanbul’da sapığın küçük çocuğu ormanlık alana götürdüğü anlar kamerada
İstanbul, Pendik’te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu.
POLİS PEŞİNDE
Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
KAMERAYA YANSIDI
Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korkunç olay! Arkadaşını demir sopayla öldürdü
- Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal anısına
- O ilimizde korkutan deprem!
- 6 ayda 170 santimetreye ulaşan kabak
- Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti
- Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
- İstanbul güne böyle başladı! Sis boğazı kapattı
- Alımlar başlıyor! 20 bin lira maaş
- Yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
- Hücre evlerine baskın!
- Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: 1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru Çorum'un!
- Aksaray'da korkunç olay! Arkadaşının başına demir sopayla vurarak öldürdü
- YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar
- Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi
- Milli Savunma Bakanlığı: SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis