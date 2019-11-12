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Aksaray'da korkunç olay! Arkadaşının başına demir sopayla vurarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
KORKUNÇ OLAY! ARKADAŞINI DEMİR SOPAYLA ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberine göre 'ın ilçesinde tartıştığı arkadaşı E.M.Ö.'nün (16) başına demir sopayla vurduğu Ramazan Demirer (16) hayatını kaybetti.Olaya ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçesi Fatih Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Demirer, arkadaşı E.M.Ö. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.M.Ö., Demirer'in başına demir sopayla vurdu. Aldığı darbeyle yaralanan Demirer, oradan uzaklaşmak istedi. Demirer, yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demirer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demirer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.M.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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