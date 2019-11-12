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12.11.2019
İstanbul’da sapığın küçük çocuğu ormanlık alana götürdüğü anlar kamerada
İstanbul, Pendik’te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
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