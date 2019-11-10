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Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019
FATİH’TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fatih Çapa’da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve olduğu öğrenilen , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan ’in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde meydana geldi.

Kafede masada oturan , bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Aierken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SAHTE PLAKA

Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken ilk belirlemelere göre, öldürülen Saimait Aierken'in, gümrükleme işleriyle uğraşan bir işadamı olduğu, maddi sıkıntılar içinde bulunduğu belirlendi. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan 'in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

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