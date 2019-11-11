Cezaevinden çıktı dehşet saçtı! Ablasını, eniştesini ve yeğenini...
İstanbul'un Kartal ilçesinde aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen ablası ile tartışan Cem Y., silahla ablasına, eniştesine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İstanbul Kartal'da ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Orhantepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta, ablası Burçin Güzeltepe'nin evine gelen şüpheli Cem Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu zanlının ablası Burçin Güzeltepe, eniştesi Serkan Güzeltepe ve yeğeni Sedef Adanur Oyalı yaralandı.
Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Cem Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Zanlının, olay yerinde alınan ilk ifadesinde, ablasını öldürmek istediğini, eniştesini ve yeğenini ise yanlışlıkla yaraladığını söylediği belirtildi.
Olay sırasında şüphelinin küçük yaştaki bir yeğeninin de evde farklı bir odada bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.
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