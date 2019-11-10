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Kimseyi cenazeye yaklaştırmadılar! O aile böyle mezara verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
KİMSEYİ CENAZEYE YAKLAŞTIRMADILAR!

'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca haber alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cenazesi, donanımlı araçlarıyla 'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi.

'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, 'da toprağa verildi.

Cenazeler, burada Afet ve Müdürlüğü (), kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekipleri ile koruyucu elbise giyen Büyükşehir Belediyesinden 2'si kadın 3 görevli tarafından cenaze araçlarında yıkandı.

'in kardeşi Süleyman ve annesi Gülseher de koruyucu elbise giydikten sonra cenazeleri gördü.

Mezarlığa yakın bir yerde aracına konulu halde ayrı ayrı namazları kılınan cenazeler, daha sonra mahalle mezarlığına cenaze nakil araçlarıyla getirildi.

Cenazeler burada hazırlanan yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezarlara defnedildi.

Geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve AFAD ekipleri, mezarlığa görevliler haricinde kimseyi bırakmadı.

Cenaze namazına Selim Şimşek ve eşi Sultan Şimşek'in yakınlarının yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı , AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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